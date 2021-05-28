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Рада хочет углублять сотрудничество с парламентом Словакии

Новина українською →
Украина, Пятница 28 мая 2021 15:53
Рада хочет углублять сотрудничество с парламентом Словакии Фото: глава Рады Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Украина и Словакия имеют значительный потенциал для развития отношений по ряду направлений. В частности для активизации межпарламентского сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады.

Соответствующее заявление сделал глава парламента Дмитрий Разумков во время встречи с делегацией Словакии во главе с премьер-министром Эдуардом Хегером.

"Мы очень ценим отношения, которые складываются со Словацкой республикой. Надеюсь, что они будут только углубляться и на вашем направлении, между правительствами наших государств, и на уровне президентов, и конечно, парламентов", - заявил спикер Рады.

Он отметил конструктивный диалог между группами дружбы ВР и Национального совета Словакии.

"Я надеюсь на более тесные взаимоотношения на уровне комитетов. И мне было бы особенно приятно видеть более тесные отношения на уровне руководства парламентов", - подчеркнул Разумков.

Стороны также обсудили необходимость усиления экономического сотрудничества Украины и Словакии, в частности создания условий для привлечения инвестиций.

Также участники встречи обсудили перспективы сотрудничества двух государств в оборонной сфере.

"Украинская армия - одна из самых боеспособных в Европе. Это единственная армия, которая имеет опыт такой полномасштабной войны на своей территории и может делиться этим опытом. Он достался нам дорогой ценой, и мы продолжаем ее платить", - сказал глава ВР.

В свою очередь премьер-министр Словакии заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также на пути интеграции в Европейский союз.

"Он также считает полезным сотрудничество Словакии и Украины, в частности в энергетике, промышленности, культуре, в вопросе привлечения инвестиций", - указано в сообщении.

Как писало РБК-Украина ранее, премьер-министры Эстонии Кая Каллас и Словакии Эдуард Хегер посетят Украину с рабочими визитами.

Напомним, Словакия предоставила Украине 600 тысяч евро на закупку вакцины от коронавируса.

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