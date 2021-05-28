Рада хочет углублять сотрудничество с парламентом Словакии

Україна та Словаччина мають значний потенціал для розвитку відносин за низкою напрямів. Зокрема для активізації міжпарламентської співпраці.

Відповідну заяву зробив глава парламенту Дмитро Разумков під час зустрічі з делегацією Словаччини на чолі з прем’єр-міністром Едуардом Хегером.

"Ми дуже цінуємо відносини, які складаються зі Словацькою республікою. Сподіваюся, що вони будуть лише поглиблюватися і на вашому напрямі, між урядами наших держав, і на рівні президентів, і звісно, парламентів", - заявив спікер Ради.

Він відзначив конструктивний діалог між групами дружби ВР та Національної ради Словаччини.

"Я сподіваюся на більш тісні взаємовідносини на рівні комітетів. І мені було б особливо приємно бачити більш тісні відносини на рівні керівництва парламентів", - підкреслив Разумков.

Сторони також обговорили необхідність посилення економічної співпраці України та Словаччини, зокрема створення умов для залучення інвестицій.

Також учасники зустрічі обговорили перспективи співробітництва двох держав в оборонній сфері.

"Українська армія - одна з найбільш боєздатних у Європі. Це єдина армія, яка має досвід такої повномасштабної війни на своїй території та може ділитися цим досвідом. Він дістався нам великою ціною, і ми продовжуємо її сплачувати", - сказав глава ВР.

Своєю чергою прем’єр-міністр Словаччини запевнив у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також на шляху інтеграції до Європейського союзу.

"Він також вважає корисною співпрацю Словаччини та України, зокрема в енергетиці, промисловості, культурі, в питанні щодо залучення інвестицій", - вказано у повідомленні.