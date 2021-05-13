Премьеры Эстонии и Словакии посетят Украину

Премьер-министры Эстонии Кая Каллас и Словакии Эдуард Хегер посетят Украину с рабочим визитом. Каллас прилетит в Украину в понедельник, 27 мая.

Премьер Эстонии будет находиться в Украине с 17 по 19 мая. В ходе визита Каллас подтвердит поддержку Украины на пути в сторону Европы.

"В первую очередь я сконцентрируюсь на сотрудничестве с Украиной в проведении реформ. Для Эстонии Украина - самый важный партнер по кооперации в развитии, мы помогаем им с различными проектами стоимостью до 1,4 миллиона евро в год", - заявила она.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter, что через две недели Украину посетит премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

"Ключевые темы нашей встречи с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером - торговля, инвестиции, энергетическая безопасность, инфраструктурные проекты. Украина и Словакия остаются надежными партнерами и друзьями. Будем рады приветствовать господина премьер-министра через две недели в Украине", - написал он.