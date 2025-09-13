Рада Європи підготувала механізм компенсацій для України, - генсек

У Раді Європи підготували проєкт конвенції, яка має стати основою міжнародного механізму компенсацій для України за агресію Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека Ради Європи Алена Берсе,

"Це важливий крок вперед у напрямку відповідальності - і миру, побудованого на законі, а не силі", - наголосив Берсе.

За його словами, вона закладає основи для міжнародного механізму компенсацій.

"Ми завершили роботу над проектом - Конвенції про створення Міжнародної комісії з претензій України", - повідомив генсек Ради Європи.

Репарації для України

Зауважимо, що днями Євросоюз запропонував Україні новий спосіб фінансування оборони - кредит на репарації на основі грошових коштів, пов'язаних із замороженими активами РФ.

Глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн наголосила, що Росія повинна заплатити за війну, яку почала.

Варто згадати, що раніше цього року Україна й сама запропонувала новий механізм репарацій від РФ.

Заморожені російські активи

Нагадаємо, що майже 200 мільярдів євро російських активів залишаються замороженими після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Основна їх частина зберігається у брюссельській фінансовій компанії Euroclear.

Наступного року Україна може зіткнутися з дефіцитом бюджету близько 8 мільярдів євро, тому в ЄС шукають нові варіанти допомоги на тлі обмежених внутрішніх ресурсів.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія працює над механізмом, який дозволив би спрямувати заморожені російські кошти на відновлення України

Водночас у Брюсселі перевіряють готовність національних урядів до використання цих активів у ризикованіших інвестиціях, аби отримати додатковий дохід для Києва й водночас посилити економічний тиск на Москву.

Прихильники такого рішення вважають його потенційним кроком до подальшого вилучення активів і передачі їх Україні як покарання за небажання Росії компенсувати збитки від війни.

Як повідомляють західні ЗМІ, сьогодні Європейська комісія розробила нову "креативну" схему, щоб спрямувати мільярди євро заморожених російських активів до України.