Совет Европы подготовил механизм компенсаций для Украины, - генсек

В Совете Европы подготовили проект конвенции, которая должна стать основой международного механизма компенсаций для Украины за агрессию России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека Совета Европы Алена Берсе,

"Это важный шаг вперед в направлении ответственности - и мира, построенного на законе, а не силе", - подчеркнул Берсе.

По его словам, она закладывает основы для международного механизма компенсаций.

"Мы завершили работу над проектом - Конвенции о создании Международной комиссии по претензиям Украины", - сообщил генсек Совета Европы.

Репарации для Украины

Заметим, что на днях Евросоюз предложил Украине новый способ финансирования обороны - кредит на репарации на основе денежных средств, связанных с замороженными активами РФ.

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен подчеркнула, что Россия должна заплатить за войну, которую начала.

Стоит вспомнить, что ранее в этом году Украина и сама предложила новый механизм репараций от РФ.

Замороженные российские активы

Напомним, что почти 200 миллиардов евро российских активов остаются замороженными после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Основная их часть хранится в брюссельской финансовой компании Euroclear.

В следующем году Украина может столкнуться с дефицитом бюджета около 8 миллиардов евро, поэтому в ЕС ищут новые варианты помощи на фоне ограниченных внутренних ресурсов.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия работает над механизмом, который позволил бы направить замороженные российские средства на восстановление Украины

В то же время в Брюсселе проверяют готовность национальных правительств к использованию этих активов в рискованных инвестициях, чтобы получить дополнительный доход для Киева и одновременно усилить экономическое давление на Москву.

Сторонники такого решения считают его потенциальным шагом к дальнейшему изъятию активов и передачи их Украине как наказание за нежелание России компенсировать убытки от войны.

Как сообщают западные СМИ, сегодня Европейская комиссия разработала новую "креативную" схему, чтобы направить миллиарды евро замороженных российских активов в Украину.