Шмигаль: Україна запропонувала новий механізм репарацій від РФ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наша країна запропонувала запровадити мито на імпорт товарів з РФ. Кошти з цього будуть йти на відновлення держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал посадовця.

Шмигаль розповів, що Україна від заморожених активів РФ вже має підтверджені 50 млрд доларів доходів. Ці гроші використовуються для бюджетних потреб, фіксування військових видатків та швидкого відновлення. Однак ціль України - їх повна компенсація. Крім того, є ще один механізм репарацій проти РФ. "Окрім їхньої конфіскації, запропонували запровадження спеціального мита на імпорт російських товарів, надходження від якого будуть спрямовуватись у фонд відновлення України. Це економічний механізм репарацій, що дозволяє діяти без очікування політичних змін у Росії", - йдеться у повідомленні. Очільник уряду наголосив, що санкції против РФ залишаються важливим інструментом тиску, оскільки Москва постійно намагається їх послабити.