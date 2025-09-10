ЄС пропонує нове рішення щодо російських активів, щоб фінансувати зброю для України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Єврокомісії в мережі Х.

Як заявила глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн, Росія повинна заплатити за війну, яку почала.

"Для фінансування військових зусиль України ми підтримуємо нове рішення: репараційний кредит на основі російських активів - залишків готівки, пов'язаних із цими активами", - цитує ЄК свою главу.

Як пише Reuters, Фон дер Ляєн не дала докладнішої інформації про те, як буде структурований репараційний кредит, а також не назвала його суму.

При цьому вона додала, що Україна повинна буде його повернути тільки після виплат військових репарацій Росією, які Київ отримає.

Також видання нагадує, що країни G7 вже погодилися надати Україні підтримку в розмірі 50 мільярдів доларів, яка буде погашена коштом прибутку, отриманого від приблизно 300 мільярдів доларів заморожених російських активів.

"Ми підтримаємо Україну нашою промисловою міццю, новою програмою якісної військової переваги та Альянсом дронів", - підсумувала Фон дер Ляєн.