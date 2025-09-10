ua en ru
ЄС пропонує нове рішення щодо російських активів, щоб фінансувати зброю для України

Середа 10 вересня 2025 12:02

ЄС пропонує нове рішення щодо російських активів, щоб фінансувати зброю для України Фото: глава ЄК Урсула Фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Євросоюз пропонує Україні новий спосіб фінансування оборони - кредит на репарації на основі грошових коштів, пов'язаних із замороженими активами РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Єврокомісії в мережі Х.

Як заявила глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн, Росія повинна заплатити за війну, яку почала.

"Для фінансування військових зусиль України ми підтримуємо нове рішення: репараційний кредит на основі російських активів - залишків готівки, пов'язаних із цими активами", - цитує ЄК свою главу.

Як пише Reuters, Фон дер Ляєн не дала докладнішої інформації про те, як буде структурований репараційний кредит, а також не назвала його суму.

При цьому вона додала, що Україна повинна буде його повернути тільки після виплат військових репарацій Росією, які Київ отримає.

Також видання нагадує, що країни G7 вже погодилися надати Україні підтримку в розмірі 50 мільярдів доларів, яка буде погашена коштом прибутку, отриманого від приблизно 300 мільярдів доларів заморожених російських активів.

"Ми підтримаємо Україну нашою промисловою міццю, новою програмою якісної військової переваги та Альянсом дронів", - підсумувала Фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що незабаром після початку повномасштабного вторгнення РФ Єврокомісія повідомила, що прибуток від заморожених активів піде на відновлення України, а саме її інфраструктури.

Ще ми повідомляли, що в Німеччині заявили про відкритість у питанні використання заморожених активів РФ для підтримки України. Йдеться про 210 мільярдів євро російського Центробанку, які заморожені в Євросоюзі.

