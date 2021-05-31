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Рада на цьому тижні розгляне закони для запровадження податкової амністії

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Україна, Понеділок 31 травня 2021 15:49
Рада на цьому тижні розгляне закони для запровадження податкової амністії Фото: парламент розгляне закони для податкової амністії у другому читанні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада на цьому тижні розгляне у другому читанні законопроекти для запровадження податкової амністії. Йдеться про проекти №№5153-5155.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

Замглави фракції СН Олександр Корнієнко заявив, що нардепам треба серйозно пришвидшитися з прийняттям цих проектів.

"З 1 вересня ця реформа має почати працювати. Тому часу лишилося небагато і треба серйозно пришвидшитися в цьому напрямку", - зазначив нардеп.

Так, проект закону №5153 запроваджує добровільне декларування активів та сплату одноразового збору до бюджету. При цьому для забезпечення проведення одноразового добровільного декларування законопроект №5155 унормовує окремі питання валютного регулювання.

"Обидва документи стимулюватимуть детінізацію доходів та підвищать податкову культуру українців", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні хочуть за допомогою подачі "нульової декларації" передбачити для громадян так звану податкову амністію. Верховна рада прийняла відповідний законопроект №5153 за основу наприкінці березня.

Також нардепи підтримали за основу в першому читанні законопроекти №№5155 - 5156, які є похідними від проекту №5153. Ці документи вносять необхідні зміни для проведення податкової амністії у Податковий кодекс, Кримінальний, Кримінально-процесуальний кодекси та до Кодексу про адміністративні правопорушення.

Як писало РБК-Україна, у кінці вересня 2020 року в фінансовому комітеті парламенту анонсували, що до реєстрації у Раді готують законопроект про податкову амністію. Очікувалося, що базова ставка складе 5%.

Так, нульове декларування буде добровільним.

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