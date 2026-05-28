Украина получит еще почти 3 млрд евро от ЕС
Совет Европейского Союза принял решение о выделении Украине финансовой помощи в размере почти 2,8 млрд евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
Оценка Еврокомиссии и выполнение реформ
Выделение очередного транша стало возможным после того, как Европейская комиссия положительно оценила выполнение условий Плана Украины за четвертый квартал 2025 года. Средства предоставляются в рамках масштабной четырехлетней программы поддержки Ukraine Facility.
Свириденко выразила благодарность народным депутатам за оперативное принятие необходимых законов.
По состоянию на конец мая 2026 года совместными усилиями правительства и парламента уже выполнено 86 шагов Плана Украины, а еще 65 находятся на стадии реализации.
"Продолжаем вместе внедрять реформы и двигаться по пути европейской интеграции. Искренне благодарны европейским партнерам за поддержку и доверие", - подчеркнула глава правительства.
Детали программы Ukraine Facility
Программа Ukraine Facility является ключевым инструментом финансовой поддержки Украины в условиях войны. Общий бюджет инициативы на 2024-2027 годы составляет 50 млрд евро.
С учетом нового транша, с начала работы этого инструмента в 2024 году Украина уже получила 26,8 млрд евро европейской помощи.
Макрофинансовая поддержка и кредиты от ЕС
Напомним, 20 мая 2026 года Еврокомиссия подписала меморандум о взаимопонимании по макрофинансовой помощи Украине на 8,35 млрд евро.
Эти средства являются частью масштабного пакета поддержки объемом 90 млрд евро, который направлен на укрепление устойчивости украинской экономики, увеличение внутренних доходов и усиление борьбы с коррупцией.
Ранее, 23 апреля 2026 года, Европейский Совет окончательно согласовал предоставление этого кредита. Согласно принятым изменениям в регламент Евросоюза, финансирование будут привлекать на рынках капитала под гарантии европейского бюджета.
Важно, что Украина не будет возвращать 90 млрд евро кредита самостоятельно - его погашение будет происходить за счет будущих репараций от Российской Федерации.
Кроме того, Брюссель завершает подготовку "мощного ответа" на усиление российского воздушного террора. В частности, ЕС финализирует пакет помощи на 6 млрд евро для масштабной закупки дронов и укрепления беспилотного флота Украины.