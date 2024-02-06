Рада ЄС та Європарламент погодили пакет допомоги Україні на 50 млрд євро

"ЄС готовий підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Український фонд дозволить нам спрямовувати послідовну та передбачувану підтримку Україні, щоб допомогти її народу відновити свою країну серед безпрецедентних проблем, викликаних агресивною війною Росії. Водночас підтримка допоможе Україні просувати реформи та зусилля щодо модернізації , необхідні їй для просування на шляху до майбутнього членства в ЄС", - сказав Вінсент ван Петегем, міністр фінансів Бельгії

Структура фонду

Ukraine Facility для України буде структуровано за трьома напрямками:

Компонент І. Уряд України підготує "План України", виклавши свої наміри щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також реформи, які він планує провести у рамках процесу вступу до ЄС. Фінансову підтримку у вигляді грантів та кредитів державі Україна буде надано на основі реалізації Українського плану, який буде підкріплений низкою умов та графіком виплат.

Компонент ІІ. В рамках інвестиційної програми України ЄС надасть підтримку у вигляді бюджетних гарантій та поєднання грантів та кредитів від державних та приватних установ. Гарантія України покриватиме ризики, пов'язані з кредитами, гарантіями, інструментами ринку капіталу та іншими формами фінансування.

Компонент ІІІ. Допомога при вступі до ЄС та інші заходи підтримки, які допомагають Україні відповідати законам ЄС та проводити структурні реформи на шляху до майбутнього членства у ЄС.

Фінансові аспекти

Загальний бюджет Фонду для України у розмірі 50 млрд євро складається із 33 млрд євро у вигляді кредитів та 17 млрд євро у вигляді грантів.

Україна може запросити в рамках плану України авансовий платіж у розмірі до 7% від кредитної лінії.

Значну частину інвестиційної частини плану України та інвестиційної програми України буде виділено для "зелених" інвестицій.

Документ передбачає можливе проміжне фінансування, щоб кошти дійшли до України якнайшвидше.

Буде певна гнучкість в управлінні бюджетом з огляду на те, що Україна перебуває у стані війни.

Умови для України

Попередньою умовою підтримки України в рамках фонду буде те, що Україна продовжить підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми, включаючи багатопартійну парламентську систему та верховенство закону, а також гарантувати повагу до прав людини, включаючи права особистості, приналежність до меншин.

Діалог щодо механізму фінансування України дасть можливість Європейському парламенту запрошувати Єврокомісію обговорювати хід реалізації плану не рідше одного разу на чотири місяці.

Для оцінки реалізації плану до регламенту буде включено табло, яке допоможе легко відстежувати хід виконання різних якісних та кількісних кроків, включаючи огляд соціальних, економічних та екологічних елементів плану для України.

Ukraine Facility

Лідери Європейського Союзу 1 лютого під час саміту схвалили виділення для України 50 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility на 2024-2027 роки.

Документ має схвалити Європарламент на пленарній сесії, яка запланована на 26-29 лютого 2024 року.

Україна розраховує отримати перший платіж у розмірі 4,5 млрд євро вже у березні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати у перші два роки дії програми по 18 млрд євро.