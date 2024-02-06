Совет ЕС и Европарламент согласовали пакет помощи Украине на 50 млрд евро

Совет ЕС и Европарламент достигли предварительного соглашения о создании нового инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины Ukraine Facility на 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов. Предварительное соглашение подлежит одобрению этими органами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте Совета ЕС.
"ЕС готов поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Украинский фонд позволит нам направлять последовательную и предсказуемую поддержку Украине, чтобы помочь ее народу восстановить свою страну посреди беспрецедентных проблем, вызванных агрессивной войной России. В то же время поддержка поможет Украине продвигать реформы и усилия по модернизации, необходимые ей для продвижения на пути к будущему членству в ЕС", - сказал Винсент ван Петегем, министр финансов Бельгии
Ukraine Facility для Украины будет структурирован по трем направлениям:
Общий бюджет Фонда для Украины в размере 50 млрд евро состоит из 33 млрд евро в виде кредитов и 17 млрд евро в виде грантов.
Украина может запросить в рамках плана для Украины авансовый платеж в размере до 7% от кредитной линии.
Значительная часть инвестиционной части плана Украины и инвестиционной программы Украины будет выделена для "зеленых" инвестиций.
Документ предусматривает возможное промежуточное финансирование, чтобы средства дошли в Украину как можно скорее.
Будет некоторая гибкость в управлении бюджетом, учитывая, что Украина находится в состоянии войны.
Предварительным условием поддержки Украины в рамках фонда будет то, что Украина продолжит поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство закона, а также гарантировать уважение прав человека, включая права личности, принадлежность к меньшинствам.
Диалог по механизму финансирования Украины даст возможность Европейскому парламенту приглашать Еврокомиссию обсуждать ход реализации плана не реже одного раза в четыре месяца.
Для оценки реализации плана в регламент будет включено табло, которое поможет легко отслеживать ход выполнения различных качественных и количественных шагов, включая обзор социальных, экономических и экологических элементов плана для Украины.
Лидеры Европейского Союза 1 февраля во время саммита одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility на 2024-2027 годы.
Документ должен одобрить Европарламент на пленарной сессии, запланированной на 26-29 февраля 2024 года.
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