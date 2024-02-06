Совет ЕС и Европарламент согласовали пакет помощи Украине на 50 млрд евро

"ЕС готов поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Украинский фонд позволит нам направлять последовательную и предсказуемую поддержку Украине, чтобы помочь ее народу восстановить свою страну посреди беспрецедентных проблем, вызванных агрессивной войной России. В то же время поддержка поможет Украине продвигать реформы и усилия по модернизации, необходимые ей для продвижения на пути к будущему членству в ЕС", - сказал Винсент ван Петегем, министр финансов Бельгии

Структура фонда

Ukraine Facility для Украины будет структурирован по трем направлениям:

Компонент I. Правительство Украины подготовит "План Украины", изложив свои намерения по восстановлению, реконструкции и модернизации страны, а также реформы, которые оно планирует провести в рамках процесса вступления в ЕС. Финансовая поддержка в виде грантов и кредитов государству Украина будет предоставлена на основе реализации Украинского плана, который будет подкреплен рядом условий и графиком выплат.

Компонент II. В рамках инвестиционной программы Украины ЕС предоставит поддержку в виде бюджетных гарантий и сочетания грантов и кредитов от государственных и частных учреждений. Гарантия Украины будет покрывать риски, связанные с кредитами, гарантиями, инструментами рынка капитала и другими формами финансирования.

Компонент III. Помощь при вступлении в ЕС и другие меры поддержки, помогающие Украине соответствовать законам ЕС и проводить структурные реформы на пути к будущему членству в ЕС.

Финансовые аспекты

Общий бюджет Фонда для Украины в размере 50 млрд евро состоит из 33 млрд евро в виде кредитов и 17 млрд евро в виде грантов.

Украина может запросить в рамках плана для Украины авансовый платеж в размере до 7% от кредитной линии.

Значительная часть инвестиционной части плана Украины и инвестиционной программы Украины будет выделена для "зеленых" инвестиций.

Документ предусматривает возможное промежуточное финансирование, чтобы средства дошли в Украину как можно скорее.

Будет некоторая гибкость в управлении бюджетом, учитывая, что Украина находится в состоянии войны.

Условия для Украины

Предварительным условием поддержки Украины в рамках фонда будет то, что Украина продолжит поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство закона, а также гарантировать уважение прав человека, включая права личности, принадлежность к меньшинствам.

Диалог по механизму финансирования Украины даст возможность Европейскому парламенту приглашать Еврокомиссию обсуждать ход реализации плана не реже одного раза в четыре месяца.

Для оценки реализации плана в регламент будет включено табло, которое поможет легко отслеживать ход выполнения различных качественных и количественных шагов, включая обзор социальных, экономических и экологических элементов плана для Украины.

Ukraine Facility

Лидеры Европейского Союза 1 февраля во время саммита одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility на 2024-2027 годы.

Документ должен одобрить Европарламент на пленарной сессии, запланированной на 26-29 февраля 2024 года.

Украина рассчитывает получить первый платеж в размере 4,5 млрд евро уже в марте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить в первые два года действия программы по 18 млрд евро.