UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рада ЄС остаточно схвалила допомогу Україні на 50 млрд євро

Фото: Сергій Марченко, міністр фінансів України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Рада Європейського союзу схвалила початок програми Ukraine Facility, в рамках якої Україні пообіцяли надати 50 млрд євро до 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

"Вдячний партнерам з ЄС за важливе рішення про підтримку України. Завдяки подальшій активній роботі уряду України та представників Європейської комісії в рамках програми, Україна буде впевнено наближатися до свого європейського майбутнього", - заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Як нагадали у Мінфіні, нещодавно Європарламент підтримав рішення щодо Ukraine Facility. Але для того, щоб програма набула чинності, її мала схвалити Рада ЄС, що і сталося сьогодні.

50 млрд євро для України

Нагадаємо, 1 лютого цього року лідери країн Євросоюзу під час спеціального саміту підтримали надання Україні 50 млрд. євро до 2027 року. Кошти мають передати в рамках програми Ukraine Facility.

Така програма передбачає, що наша країна має виконати низку умов для того, щоб отримувати гроші.

При цьому, як розповіла перший віце-прем'єр, міністр економіки України Юлія Свириденко, план Ukraine Facility все ще має фіналізувати Кабмін і передати до Єврокомісії. Потім ЄС має остаточно його затвердити. Чиновниця очікує, що це станеться у квітні цього року.

Перші гроші в рамках Ukraine Facility Україна планує отримати у березні.

Учора, 27 лютого, джерела РБК-Україна повідомили, що Єврокомісія погодилася майже вдвічі збільшити допомогу в рамках Ukraine Facility у 2024 році.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзМіністерство фінансів УкраїниРада ЄвропиСергій МарченкоДопомога Україні