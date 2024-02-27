Коли ЄС остаточно затвердить програму на 50 млрд євро для України: Свириденко назвала терміни

Україна очікує, що Європейський союз остаточно затвердить програму Ukraine Facility, яка передбачає надання нашій країні 50 млрд євро, вже в квітні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого віце-прем'єра, міністра економіки України Юлії Свириденко в ефірі телемарафону.

Вона нагадала, що Європарламент сьогодні, 27 лютого, підтримав регламент щодо програми Ukraine Facility. Це означає, що підтримка від ЄС для нашої країни становитиме 50 млрд євро, і вона діятиме наступні чотири роки.

За словами міністра, затвердження програми дозволить посилити макроекономічну стабільність нашої країни та наблизить її до Європейського союзу.

Свириденко уточнила, що регламент містить остаточні вимоги до програми. Але для того, щоб Ukraine Facility набув чинності, його має затвердити Рада ЄС.

"Ми, як уряд України, маємо фіналізувати цей план Ukraine Facility і затвердити його, а потім передати нашим колегам до Єврокомісії. Ми сподіваємося, що це вже станеться у березні і остаточне затвердження плану з боку ЄС очікується у квітні, і після цього програма запрацює для нас повноцінно", - розповіла перший віце-прем'єр.

При цьому вона додала, що перші кошти Україна очікує отримати у березні.

50 млрд євро для України

Нагадаємо, 1 лютого цього року лідери країн ЄС у ході спецсаміту підтримали ініціативу надання Україні 50 млрд євро фіндопомоги до 2027 року.

Кошти надаватимуть у рамках програми Ukraine Facility. Вона також передбачає, що наша країна виконає низку умов отримання грошей.

Нещодавно прем'єр Денис Шмигаль розповів за підсумками переговорів з головою ЄК Урсулою фон дер Ляєн, що перший транш надійде до українського бюджету вже навесні цього року.