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Совет ЕС окончательно одобрил помощь Украине на 50 млрд евро

Фото: Сергей Марченко, министр финансов Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Совет Европейского союза одобрил начало программы Ukraine Facility, в рамках которой Украине пообещали предоставить 50 млрд евро до 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

"Благодарен партнерам из ЕС за важное решение о поддержке Украины. Благодаря дальнейшей активной работе правительства Украины и представителей Европейской комиссии в рамках программы, Украина будет уверенно приближаться к своему европейскому будущему", - заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. 

Как напомнили в Минфине, недавно Европарламент поддержал решение насчет Ukraine Facility. Но для того, чтобы программа вступила в силу, ее должен был одобрить Совет ЕС, что и произошло сегодня. 

50 млрд евро для Украины

Напомним, 1 февраля этого года лидеры стран Евросоюза во время специального саммита поддержали предоставление Украине 50 млрд евро до 2027 года. Средства должны передать в рамках программы Ukraine Facility.

Такая программа предусматривает, что наша страна должна будет выполнить ряд условий для того, чтобы получать деньги. 

При этом, как рассказала первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, план Ukraine Facility все еще должен финализировать Кабмин и передать в Еврокомиссию. Затем ЕС должен окончательно его утвердить. Чиновница ожидает, что это произойдет в апреле этого года.

Первые деньги в рамках Ukraine Facility Украина планирует получить в марте.  

Вчера, 27 февраля, источники РБК-Украина сообщили, что Еврокомиссия согласилась почти вдвое увеличить помощь в рамках Ukraine Facility в 2024 году.

 

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