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Програма на 50 млрд євро для України: ЄК майже вдвічі збільшить допомогу у 2024 році

Брюссель, Вівторок 27 лютого 2024 16:07
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Програма на 50 млрд євро для України: ЄК майже вдвічі збільшить допомогу у 2024 році Фото: президент України Володимир Зеленський та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Юрій Дощатов

Європейська комісія погодилася збільшити обсяг фінансування України у 2024 році до 16 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility.

Про це РБК-Україна повідомили кілька джерел, знайомих з рішенням ЄК.

"Обсяг фінансування на поточний рік - 16 млрд євро", - розповів один із співрозмовників.

При цьому розмір першого траншу, який очікується у березні, становитиме 4,5 млрд євро.

Варто зауважити, що раніше ЄК була готова виділити у 2024 році із загальної суми чотирирічної програми Ukraine Facility лише 9 млрд євро. Це при тому, що Україна розраховувала на 18 млрд євро.

Допомога Україні на 50 млрд євро

Нагадаємо, 1 лютого лідери країн Європейського союзу на спецсаміті підтримали надання Україні 50 млрд євро до 2027 року.

Такі кошти передадуть у рамках програми Ukraine Facility. Вона також передбачає, що нашій країні необхідно буде виконувати умови для отримання грошей.

Як розповіла перший віце-прем'єр України Юлія Свириденко, остаточне затвердження програми очікується вже у квітні.

До цього, у березні, Кабмін планує затвердити таку програму та передати колегам до Єврокомісії.

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