Рада ЄС обговорить постачання Україні озброєнь: названо дату

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Петера Стано , офіційного представника глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Ми цілком усвідомлюємо потреби України й ми намагаємося задовольнити ці потреби всім тим, що держави-члени можуть поставити. Але, зрештою, це державам-членам визначати, що і коли вони можуть направити Україні", - сказав Стано під час брифінгу в Брюсселі.

Він додав, що "держави-члени роблять усе, що можуть, щоб допомагати Україні захищатися".

Також Стано зазначив, що ця допомога надається третій рік поспіль, і вона безпрецедентна.