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Совет ЕС добавил нарушение санкций в список уголовных преступлений

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Понедельник 28 ноября 2022 11:59
Совет ЕС добавил нарушение санкций в список уголовных преступлений Фото: Совет ЕС добавил нарушение санкций в список уголовных преступлений (flick.com/libereurope)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейский совет единогласно принял решение добавить нарушение ограничительных мер в список "преступлений Евросоюза".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Евросовета.

"ЕС решительно ответил на непровоцированную и неоправданную войну России против Украины. Он ввел беспрецедентное количество санкций, направленных против экономики России и воспрепятствовав ее способности продолжать эту агрессию. Чтобы добиться успеха, их реализация нуждается в совместных усилиях, и сегодняшнее решение является важным инструментом для обеспечения прекращение любых попыток обойти эти меры", - сказал министр юстиции Чехии Павел Блажек.

Он подчеркнул важность выполнения ограничительных мер, введенных ЕС против России. Так, в настоящее время страны-члены имеют разные определения того, что является нарушением санкций и какие наказания должны применяться в случае нарушения. Это может привести к разной степени применения санкций и риску обхода этих мер, потенциально позволяя лицам, подпадающим под ограничения, продолжать иметь доступ к своим активам и поддерживать режимы, против которых вводятся меры ЕС.

Включение нарушения ограничительных мер в список "преступлений ЕС" является первым из двух шагов, направленных на обеспечение одинакового уровня применения санкций во всем Евросоюзе и предотвращение попыток обойти или нарушить меры ЕС.

Так, после принятия этого решения Еврокомиссия представит предложение по директиве, содержащей минимальные правила по определению уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС. Затем этот проект директивы необходимо будет обсудить и принять Советом и Европейским парламентом.

Тем временем Европейский союз готовит девятый пакет санкций против России.

Кроме того, Европарламент проголосовал за резолюцию об объявлении РФ государством-спонсором терроризма.

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