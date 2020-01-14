Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Венедиктовой

Верховная рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Ирины Венедиктовой, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардепы поддержали соответствующий проект постановления №2731 "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Венедиктовой И.В.". За него проголосовали 340 парламентариев.

"Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Венедиктовой Ирины Валентиновны, выбранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия "Слуга народа", в связи с личным заявлением о сложении ей депутатских полномочий", - говорится в тексте документа.

Напомним, ранее председатель Верховной рады Дмитрий Разумков анонсировал, что на этой неделе Верховная рада рассмотрит постановление о сложении полномочий народного депутата Ирины Венедиктовой.

Так, 27 декабря президент Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову временной главой Госбюро расследований.

Как писало РБК-Украина, 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований.