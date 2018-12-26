ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Рада должна принять 4 закона о новом этапе децентрализации, - Минрегион

Новости » Политика    26.12.2018 - 12:59
Рада должна принять 4 закона о новом этапе децентрализации, - Минрегион
Фото: парламент (РБК-Украина, Виталий Носач)

В Минрегионе отметили, что общество ждет результативные голосования за эти законы

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ информирует, что в Верховной раде зарегистрированы 4 приоритетных законопроекта по новому этапу децентрализации, которые требуют первоочередного принятия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

В министерстве отметили, что общество ждет результативные голосования за ключевые инструменты воплощения децентрализации.

"На сегодняшний день в Верховной раде зарегистрировано 4 приоритетных законопроекта нового этапа децентрализации, которые требуют первоочередного принятия... Быстрое принятие вышеупомянутых документов - это ответственность парламентариев. И народные депутаты должны осознавать, что общество ждет не процесса рассмотрения законопроектов, а результативного голосования за ключевые инструменты воплощения децентрализации", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о законопроектах №8051 "Об основах административно-территориального устройства", №6403 "О внесении изменений в закон "О регулировании градостроительной деятельности", №6641 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о создании, реорганизации и ликвидации, наименовании и переименовании местных государственных администраций" и №8369 "О службе в органах местного самоуправления".

Напомним, в начале декабря президент Украины Петр Порошенко подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению реформ по децентрализации власти.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Кабмина Владимир Гройсман заявил, что в части децентрализации власти в Украине необходимо внести конституционные изменения.

Он также анонсировал, что направит представление главе государства об увольнении глав районных государственных администраций (РГА), которые мешают процессу децентрализации.

Раде рекомендуют изменить ответственность за нарушения в финансировании партий Более 60 нардепов пропустили почти все голосования в декабре
Новости Украины Министерство регионального развития и строительствадецентрализацияВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь