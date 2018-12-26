Рада должна принять 4 закона о новом этапе децентрализации, - Минрегион

Фото: парламент (РБК-Украина, Виталий Носач)

В Минрегионе отметили, что общество ждет результативные голосования за эти законы

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ информирует, что в Верховной раде зарегистрированы 4 приоритетных законопроекта по новому этапу децентрализации, которые требуют первоочередного принятия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

В министерстве отметили, что общество ждет результативные голосования за ключевые инструменты воплощения децентрализации.

"На сегодняшний день в Верховной раде зарегистрировано 4 приоритетных законопроекта нового этапа децентрализации, которые требуют первоочередного принятия... Быстрое принятие вышеупомянутых документов - это ответственность парламентариев. И народные депутаты должны осознавать, что общество ждет не процесса рассмотрения законопроектов, а результативного голосования за ключевые инструменты воплощения децентрализации", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о законопроектах №8051 "Об основах административно-территориального устройства", №6403 "О внесении изменений в закон "О регулировании градостроительной деятельности", №6641 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о создании, реорганизации и ликвидации, наименовании и переименовании местных государственных администраций" и №8369 "О службе в органах местного самоуправления".

Напомним, в начале декабря президент Украины Петр Порошенко подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению реформ по децентрализации власти.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Кабмина Владимир Гройсман заявил, что в части децентрализации власти в Украине необходимо внести конституционные изменения.

Он также анонсировал, что направит представление главе государства об увольнении глав районных государственных администраций (РГА), которые мешают процессу децентрализации.