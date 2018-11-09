В Кабмине заявили о необходимости изменений в Конституцию в вопросе децентрализации

Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Премьер надеется на поддержку парламента в этом вопросе

В части децентрализации власти в Украине необходимо внести конституционные изменения. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Премьер надеется на поддержку парламента в этом вопросе.

"Сегодня нужна поддержка парламента. Я считаю, что настало время принятия конституционных изменений в части децентрализации, где нужно определить и областной уровень, и исполкомы, и контроль со стороны государства", - заявил Гройсман.

По его словам, в Украине есть угроза продолжению процесса децентрализации.

"Я хотел бы выразить свою обеспокоенность тем, что происходит сейчас в отношении процесса децентрализации. На самом деле мы прошли за достаточно неплохой период времени, и сегодня мы видим, что это одна из самых успешных реформ, которая воспринимается людьми. До 2014-го году все было централизовано, средства были в Киеве, и все решения принимались в Киеве, а сегодня ситуация совершенно изменена. Но втихаря, какие-то подковерные политические игрища ставят сегодня под угрозу проведение дальнейшей децентрализации в стране", - добавил глава правительства.

Напомним, Гройсман направит представление президенту Петру Порошенко об увольнении глав районных государственных администраций (РГА), которые мешают процессу децентрализации.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабмин призывает парламент принять ряд законопроектов, необходимых для проведения реформы децентрализации.

Кроме того, по мнению главы комитета Верховной рады по вопросам госстроительства, региональной политики и местного самоуправления Сергея Власенко, четкой стратегии внедрения реформы децентрализации сейчас в Украине не существует.