Рада має ухвалити 4 закони щодо нового етапу децентралізації, - Мінрегіон

Фото: парламент (РБК-Україна, Віталій Носач)

У Мінрегіоні підкреслили, що суспільство чекає на результативні голосування за ці закони

Міністерство регіонально розвитку, будівництва та ЖКГ інформує, що у Верховній раді зареєстровані 4 пріоритетні законопроекти щодо нового етапу децентралізації, які потребують першочергового ухвалення. Про це повідомляє РБК-України, посилаючись на прес-службу Мінрегіону.

У міністерстві зазначили, що суспільство чекає на результативні голосування за ключові інструменти втілення децентралізації.

"На сьогодні у Верховній раді зареєстровано 4 пріоритетних законопроекти нового етапу децентралізації, які потребують першочергового ухвалення… Швидке прийняття вищезгаданих документів - це відповідальність парламентарів. І народні депутати мають усвідомлювати, що суспільство чекає не процесу розгляду законопроектів, а результативного голосування за ключові інструменти втілення децентралізації", - сказано у повідомленні.

Зокрема, йдеться про законопроекти №8051 "Про засади адміністративно-територіального устрою", № 6403 "Про внесення змін до закону "Про регулювання містобудівної діяльності", №6641 "Про внесення змін до деяких законів України щодо утворення, реорганізації і ліквідації, найменування і перейменування місцевих державних адміністрацій" та №8369 "Про службу в органах місцевого самоврядування".

Нагадаємо, на початку грудня президент України Петро Порошенко підписав указ про додаткові заходи щодо забезпечення реформ щодо децентралізації влади.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Кабміну Володимир Гройсман заявив, що в частині децентралізації влади в Україні необхідно внести конституційні зміни.

Він також анонсував, що направить подання главі держави про звільнення голів районних державних адміністрацій (РДА), які заважають процесу децентралізації.