Гройсман предложит Порошенко уволить глав РГА за блокирование децентрализации

Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Премьер заявил, что будет отражать атаки "тех, кто нападает на децентрализацию"

Глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман направит представление президенту Петру Порошенко об увольнении председателей районных государственных администраций (РГА), которые мешают процессу децентрализации. Об этом премьер-министр заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что подковерные политические игрища ставят сегодня под угрозу проведение дальнейшей децентрализации в стране.

"Исподтишка, какие-то подковерные политические игрища ставят сегодня под угрозу проведение дальнейшей децентрализации в стране... Я буду отражать атаки тех, кто нападает на децентрализацию и хочет ее остановить. Общины приняли решение объединиться, чтобы быть сильнее, чтобы вырос их бюджет, а кто-то мешает этому. Правительство направит представление президенту на увольнение глав РГА, которые мешают процессу децентрализации", - подчеркнул премьер.

Напомним, вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что Кабинет министров призывает парламент принять ряд законопроектов, необходимых для проведения реформы децентрализации.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Германия направит спецпредставителя по вопросам децентрализации в Украину.

Добавим, по мнению главы комитета Верховной рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергея Власенко, сейчас в Украине нет четкой стратегии внедрения реформы децентрализации.