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Президент подписал указ об ускорении децентрализации в Украине

Новости » Политика    06.12.2018 - 19:44
Президент подписал указ об ускорении децентрализации в Украине
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Согласно документу, завершить процесс децентрализации необходимо до 2020 года

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению реформ по децентрализации власти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Администрации президента.

Как отмечается, документ обязывает Кабинет министров Украины обеспечить разработку и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект относительно усовершенствования законодательства о местных выборах связи с образованием объединенных территориальных общин.

Кроме того, правительство должно принять меры по оказанию государственной поддержки для завершения к 2020 году формирование и создания состоятельных территориальных общин по всей территории Украины.

Также необходимо усилить способность территориальных общин и содействия развитию сельских территорий, в частности путем увеличения объемов оказания финансовой поддержки органам местного самоуправления для внедрения реформы в сфере образования, в том числе модернизации сети опорных школ, приобретение школьных автобусов, подключение учебных заведений к скоростному Интернету

Указ также обязывает областные и Киевская городские государственные администрации обеспечить разработку и утверждение планов перспективного развития соответствующих областей, города Киева на 2019 - 2021 годы.

Кроме того, документ рекомендует органам местного самоуправления разработать и утвердить планы перспективного развития соответствующих городов, поселков и сел на 2019 - 2021 годы с учетом региональных стратегий развития, местных приоритетов, определенных территориальными общинами.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в части децентрализации власти в Украине необходимо внести конституционные изменения.

Также премьер-министр анонсировал, что направит представление президенту Петру Порошенко об увольнении глав районных государственных администраций (РГА), которые мешают процессу децентрализации.

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