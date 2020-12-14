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Рада в четверг рассмотрит закон Зеленского об "инвестиционных нянях"

Украина, Понедельник 14 декабря 2020 12:45
Рада в четверг рассмотрит закон Зеленского об "инвестиционных нянях"
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада в четверг, 17 декабря, рассмотрит законопроект президента Владимира Зеленского об "инвестиционных нянях". Документ рассмотрят в повторном втором чтении.

Об этом в ходе заседания согласительного совета парламента заявил спикер ВР Дмитрий Разумков.

"Также законопроект на четверг - "инвестиционные няни". На повторное второе чтение. Я надеюсь, что он будет готов. Было бы желательно его принять", - сказал Разумков.

Напомним, 1 декабря Рада направила на повторное второе чтение законопроект №3760 об "инвестиционных нянях". Во втором чтении за него проголосовали только 40 парламентариев, а направление на доработку поддержали 245 нардепов.

Закон предусматривал поддержку украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 20 млн евро, и которые создают не менее 80 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена.

Как писало РБК-Украина, этот закон парламент принял за основу в конце июля. В начале июля глава государства внес этот закон в Раду.

Так, впервые о программе "инвестиционная няня" президент заявил на форуме в Давосе и пообещал, что иностранные инвесторы смогут получить налоговые каникулы за инвестиции.

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Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийинвестицииВерховная РадаДмитрий Разумков

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