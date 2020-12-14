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Рада в четвер розгляне закон Зеленського про "інвестиційних нянь"

Україна, Понеділок 14 грудня 2020 12:45
Рада в четвер розгляне закон Зеленського про "інвестиційних нянь"
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада у четвер, 17 грудня, розгляне законопроект президента Володимира Зеленського про "інвестиційних нянь". Документ розглянуть у повторному другому читанні.

Про це у ході засідання погоджувальної ради парламенту заявив спікер ВР Дмитро Разумков.

"Також законопроект на четвер - "інвестиційні няні". На повторне друге читання. Я сподіваюся, що він буде готовий. Було б бажано його прийняти", - сказав Разумков.

Нагадаємо, 1 грудня Рада направила на повторне друге читання законопроект №3760 про "інвестиційних нянь". У другому читанні за нього проголосували лише 40 парламентаріїв, а направлення на доопрацювання підтримали 245 нардепів.

Закон передбачав підтримку українських та іноземних інвесторів, сума інвестицій яких перевищує 20 млн євро, і які створюють не менш 80 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більше, ніж у регіоні, де така інвестиція буде здійснена.

Як писало РБК-Україна, цей закон парламент схвалив за основу в кінці липня. На початку липня глава держави вніс цей закон у Раду.

Так, вперше про програму "інвестиційна няня" президент заявив на форумі в Давосі і пообіцяв, що іноземні інвестори зможуть отримати податкові канікули за інвестиції.

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Новини України Політика Володимир ЗеленськийІнвестиціїВерховна РадаДмитро Разумков

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