Рада может в четверг рассмотреть законопроект о религиозных организациях

Фото: Ирина Подоляк (facebook.com iryna podolyak)

В законе государство предлагает религиозным организациям механизм изменения религиозной принадлежности

Во время вечернего заседания парламент должен принять второй церковный законопроект о внесении изменений в закон №4128 "О свободе совести и религиозных организациях" (об изменении религиозными общинами подчиненности). Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала заместитель главы комитета по вопросам культуры и духовности Ирина Подоляк.

По ее словам, в законе государство предлагает религиозным организациям механизм в случае, если они захотят изменить свою религиозную принадлежность.

"Далее речь может идти о законопроекте №4128. Государство предлагает религиозным организациям механизм в случае, если они захотят изменить свою религиозную принадлежность. Например, перейти с Украинской православной церкви к Московскому патриархату или иной конфессии. Это может быть любая другая конфессия", - сообщила Подоляк.

Парламентарий отметила, что законопроект "О свободе совести и религиозных организациях" необходимо принять, ведь сегодня в Украине не существует механизма для перехода от одной церкви к другой.

"Государство просто предлагает механизм, ведь сегодня такого механизма нет. Для того, чтобы избежать угроз, о которых громко кричат ​​некоторые лица: о том, что кто-то якобы будет что-то захватывать или забирать. Именно для того, чтобы избежать этого, предлагается механизм. Такой законопроект сегодня может быть рассмотрен в зале Верховной рады", - добавила она.

Напомним, парламент обязал УПЦ МП переименоваться в Русскую православную церковь.

Как писало РБК-Украина ранее, спикер парламента Андрей Парубий призвал нардепов включить в повестку дня и проголосовать законы, необходимые для утверждения Единой поместной православной церкви в Украине. Среди этих проектов - и №4128.

Добавим, глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий подчеркивал, что проекты о переименовании церквей и переходе граждан к УПЦ КП комитет уже давно рассмотрел, и они готовы к рассмотрению в сессионном зале.