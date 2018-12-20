Рада може у четвер розглянути законопроект про релігійні організації

Фото: Ірина Подоляк (facebook.com iryna podolyak)

У законі держава пропонує релігійним організаціям механізм зміни релігійної приналежності

Під час вечірнього засідання парламент має ухвалити другий церковний законопроект про внесення змін до закону №4128 "Про свободу совісті та релігійні організації" (щодо зміни релігійними громадами підлеглості). Про це у коментарі РБК-Україна розповіла заступник голови комітету з питань культури і духовності Ірина Подоляк.

За її словами у законі держава пропонує релігійним організаціям механізм у випадку, якщо вони захочуть змінити свою релігійну приналежність.

"Далі мова може йти про законопроект №4128. Держава пропонує релігійним організаціям механізм у випадку, якщо вони захочуть змінити свою релігійну приналежність. Наприклад, перейти з Української православної церкви до Московського патріархату або іншої конфесії. Це може будь-яка інша конфесія", - повідомила Подоляк.

Парламентар зазначила, що законопроект "Про свободу совісті та релігійні організації" необхідно ухвалити, адже сьогодні в Україні не існує механізму для переходу від однієї церкви до іншої.

"Держава просто пропонує механізм, адже сьогодні такого механізму немає. Для того, щоб уникнути загроз, про які голосно кричать деякі особи: про те, що хтось нібито буде щось захоплювати або забирати. Саме для того, щоб уникнути цього, пропонується механізм. Такий законопроект сьогодні може бути розглянутий у залі Верховної ради", - додала вона.

Нагадаємо, парламент зобов'язав УПЦ МП перейменуватися у Російську православну церкву.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер парламенту Андрій Парубій закликав нардепів включити до порядку денного і проголосувати закони, необхідні для затвердження Єдиної помісної православної церкви в Україні. Серед цих проектів - і №4128.

Додамо, глава комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький підкреслював, що проекти про перейменування церков і перехід громадян до УПЦ КП комітет уже давно розглянув, і вони готові до розгляду в сесійній залі.