Рада может в четверг проголосовать назначение двух министров

Фото: заседание Верховной рады (Виталий Носач, РБК-Украина)

Депутаты должны проголосовать за назначение Ирины Фриз министром по делам ветеранов и Оксаны Маркаровой министром финансов

Голосование Верховной рады за назначение министра по делам ветеранов и министра финансов может состояться в четверг, 22 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в парламенте.

"Завтра, возможно, состоится голосование за назначение министров", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, голосование за назначение Ирины Фриз министром по делам ветеранов и Оксаны Маркаровой министром финансов может произойти во время вечернего заседания.

Напомним, 21 ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман принял решение направить в Верховную раду представление на назначение Маркаровой на должность министра финансов. Сейчас она исполняет обязанности главы Минфина.

Также в среду премьер предложил назначить нардепа от "Блока Петра Порошенко" Ирину Фриз министром по делам ветеранов.

Президент Украины Петр Порошенко еще в сентябре заявлял, что рассчитывает на запуск Министерства по делам ветеранов в ближайшее время.