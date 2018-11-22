Рада може у четвер проголосувати за призначення двох міністрів

Фото: заседание Верховной рады (Виталий Носач, РБК-Украина)

Депутати мають проголосувати призначення Ірини Фріз міністром у справах ветеранів та Оксани Маркарової міністром фінансів

Голосування Верховної ради за призначення міністра у справах ветеранів та міністра фінансів може відбутись у четвер, 22 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело у парламенті.

"Завтра, можливо, відбудеться голосування за призначення міністрів", - повідомив співрозмовник агентства.

З його слів, голосування за призначення Ірини Фріз міністром у справах ветеранів та Оксани Маркарової міністром фінансів може відбутися під час вечірнього засідання.

Нагадаємо, 21 листопада прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ухвалив рішення спрямувати до Верховної ради подання на призначення Маркарової на посаду міністра фінансів. Наразі вона виконує обов’язки голови Мінфіну.

Також у середу прем’єр запропонував призначити нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Ірину Фріз міністром у справах ветеранів.

Президент України Петро Порошенко ще у вересні заявляв, що розраховує на запуск Міністерства у справах ветеранів найближчим часом.