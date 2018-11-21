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Кабмин предлагает назначить Фриз министром по делам ветеранов

Новости » Политика    21.11.2018 - 16:02
Кабмин предлагает назначить Фриз министром по делам ветеранов
Фото: Ирина Фриз (solydarnist.org)

Ирина Фриз может возглавить новое Министерство по делам ветеранов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает назначить нардепа от "Блока Петра Порошенко" Ирину Фриз министром по делам ветеранов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на правительственном портале.

Отметим, на прошлой неделе правительство создало Государственную службу Украины по делам ветеранов. Она должна стать преемницей ликвидированной Службы по делам ветеранов войны и участников АТО. Предельный штат новой службы определен в размере 150 человек, 14 ноября также было принято положение о новосозданной службе.

Премьер Владимир Гройсман объяснил решение реформировать Госслужбу по делам ветеранов тем, что в парламентской коалиции еще обрабатывался вопрос согласованной кандидатуры на пост главы Министерства по делам ветеранов. В то же время он отметил, что ветераны не могут ждать, когда полноценно начнет работать министерство.

В то же время еще в сентябре президент Украины Петр Порошенко заявлял, что рассчитывает на запуск Министерства по делам ветеранов в ближайшее время.


 

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