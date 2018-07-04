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Интервью

Рада в четверг начнет работу с законопроекта о механизме "единого окна" на таможне

НовостиПолитика    04.07.2018 - 14:13
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

Нардепы рассмотрели уже 143 поправки из 206 ко второму чтению

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил, что в четверг парламент начнет свою работу с продолжения рассмотрения законопроекта №7010 (депутатский) "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины" во втором чтении, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы начнем работу с 144-й правки. Хочу вам сообщить, что завтра мы начнем день с рассмотрения проекта закона №7010", - сказал глава парламента перед закрытием утреннего пленарного заседания Рады.

Напомним, в июне Кабинет министров Украины поддержал законопроект об изменениях в Таможенный кодекс для упрощения таможенных процедур путем внедрения механизма "единого окна" на границе.

Так, внедрение процедуры "единого окна" на границе предусматривает быстрый и эффективный электронный обмен документами между различными органами госвласти, снижение количества контролирующих органов на границе, упрощения прохождения или полную отмену ряда контрольно-разрешительных процедур, связанных с внешнеэкономической деятельностью.

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Теги публикации: Андрей Парубий, таможня, Верховная Рада, Единое окно  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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