Рада в четверг начнет работу с законопроекта о механизме "единого окна" на таможне

Нардепы рассмотрели уже 143 поправки из 206 ко второму чтению

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил, что в четверг парламент начнет свою работу с продолжения рассмотрения законопроекта №7010 (депутатский) "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины" во втором чтении, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы начнем работу с 144-й правки. Хочу вам сообщить, что завтра мы начнем день с рассмотрения проекта закона №7010", - сказал глава парламента перед закрытием утреннего пленарного заседания Рады.

Напомним, в июне Кабинет министров Украины поддержал законопроект об изменениях в Таможенный кодекс для упрощения таможенных процедур путем внедрения механизма "единого окна" на границе.

Так, внедрение процедуры "единого окна" на границе предусматривает быстрый и эффективный электронный обмен документами между различными органами госвласти, снижение количества контролирующих органов на границе, упрощения прохождения или полную отмену ряда контрольно-разрешительных процедур, связанных с внешнеэкономической деятельностью.