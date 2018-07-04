Рада у четвер розпочне роботу з законопроекту про механізм "єдиного вікна" на митниці

Нардепи розглянули вже 143 поправки з 206 до другого читання

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій повідомив, що у четвер парламент розпочне свою роботу з продовження розгляду законопроекту №7010 (депутатський) "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо запровадження механізму "єдиного вікна" та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України" у другому читанні, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми розпочнем роботу з 144 правки. Хочу вам повідомити, що завтра ми розпочнем день з розгляду проекту закону №7010", - сказав голова парламенту перед закриттям ранкового пленарного засідання Ради.

Нагадаємо, у червні Кабінет міністрів України підтримав законопроект про зміни до Митного кодексу для спрощення митних процедур шляхом упровадження механізму "єдиного вікна" на кордоні.

Так, впровадження процедури "єдиного вікна" на кордоні передбачає швидкий і ефективний електронний обмін документами між різними органами держвлади, зниження кількості контролюючих органів на кордоні, спрощення проходження або повне скасування ряду контрольно-дозвільних процедур, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю.