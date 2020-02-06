Рада в четверг будет рассматривать только закон о рынке земли

Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)

Арахамия отметил, что нарушения регламента ВР при рассмотрении этого закона не будет

Верховная рада в четверг, 6 февраля, будет рассматривать только закон о рынке земли. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Депутат отметил, что законопроект "Об обращении земли" будет рассматриваться по закону "О регламенте ВРУ".

"Именно поэтому мы и тратим столько времени. Если бы с нарушением регламента, мы бы это проголосовали за три минуты. Решение комитета есть... Никто не знает, как пойдет этот процесс. В том и смысл (голосовать всю ночь, - ред.), ведь из 4 тысяч поправок около 2 тысяч - это генерация текста. Но по регламенту мы должны их рассматривать", - заявил Арахамия.

По словам председателя фракции, Рада 6 февраля не будет рассматривать другие вопросы повестки дня.

"Сегодня земля, и я не уверен, что сегодня мы ее (повестку дня, - ред.) рассмотрим... Это длительная процедура. Прошу вас не вестись ни на какие манипуляции. Будем идти по регламенту. Закончим эту ночь и начнем завтра работать. Если завтра не завершим, продолжим через неделю", - добавил он.

Напомним, Арахамия заверил, что в Раде есть 226 голосов за законопроект о рынке земли.

Как писало РБК-Украина ранее, сегодня в повестке дня Рады законопроект о рынке земли и законопроект президента о пенсиях.

Подчеркнем, у здания Рады проходит акция против открытия рынка земли. Полиция усилила меры безопасности в Киеве.