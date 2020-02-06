Рада у четвер розглядатиме лише закон про ринок землі

Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)

Арахамія зазначив, що порушення регламенту ВР при розгляді цього закону не буде

Верховна рада у четвер, 6 лютого, розгляне лише закон про ринок землі. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

Депутат наголосив, що законопроект "Про обіг землі" буде розглядатись за законом "Про регламент ВРУ".

"Саме тому ми і витрачаємо стільки часу. Якщо б з порушенням регламенту, ми це проголосували за три хвилини. Рішення комітету є… Ніхто не знає, як піде цей процес. У тому і є сенс (голосувати всю ніч, - ред.), адже з 4 тисяч правок близько 2 тисяч - це генерація тексту. Але за регламентом ми повинні їх розглядати", - заявив Арахамія.

За словами голови фракції, Рада 6 лютого не розглядатиме інші питання порядку денного.

"Сьогодні земля, і я не впевнений, що сьогодні ми його (порядок денний, - ред.) розглянемо... Це тривала процедура. Прошу вас не вестись ні на які маніпуляції. Будемо йти за регламентом. Закінчимо цю ніч і почнемо завтра працювати. Якщо завтра не завершимо, продовжимо через тиждень", - додав він.

Нагадаємо, Арахамія запевнив, що в Раді є 226 голосів за законопроект про ринок землі.

Як писало РБК-Україна раніше, сьогодні в порядку денному Ради законопроект про ринок землі і законопроект президента про пенсії.

Підкреслимо, у будівлі Ради проходить акція проти відкриття ринку землі. Поліція посилила заходи безпеки в Києві.