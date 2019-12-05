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Рада не будет голосовать за проект Зеленского об уполномоченных парламента, - нардеп

Новости » Политика     05.12.2019 - 15:20
Рада не будет голосовать за проект Зеленского об уполномоченных парламента, - нардеп
Фото: Александр Качура (РБК-Украина)

Законопроект получил отрицательное заключение Конституционного суда

Парламент не будет голосовать за законопроект президента Владимира Зеленского №1016 об уполномоченных Верховной рады. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура.

По его словам, закон не будет проголосован после того, как он получил отрицательное заключение Конституционного суда Украины.

"Если КСУ сказал "нет", тогда он будет отклонен и не будет проголосован. Мы же не можем вопреки решению Конституционного суда принимать решение", - заявил Качура.

Нардеп допускает, что законопроект могут переформатировать и устранить замечания суда.

"Если все замечания устранят, могут еще раз подать. Однако, я не думаю, что эти уполномоченные вообще нужны. У нас ведь и так есть много инструментов парламентского контроля, кроме уполномоченных. Это отдельный орган, просто не думаю, что это нужно. Кроме того, это дополнительная нагрузка для госбюджета", - добавил Качура.

Как писало РБК-Украина, КСУ пришел к выводу, что предложенные законопроектом изменения предусматривают введение нового вида парламентского контроля, который может выйти за пределы контроля за соблюдением конституционных прав и свобод.

Напомним, Рада направила в КСУ закон о расширении парламентского контроля в сентябре.

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