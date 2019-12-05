Рада не буде голосувати за проект Зеленського про уповноважених парламенту, - нардеп

Фото: Олександр Качура (РБК-Україна)

Законопроект отримав негативний висновок Конституційного суду

Парламент не голосуватиме за законопроект президента Володимира Зеленського №1016 про уповноважених Верховної ради. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив заступник голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура.

За його словами, закон не буде проголосований після того, як він отримав негативний висновок Конституційного суду України.

"Якщо КСУ сказав "ні", тоді він буде відхилений і не буде проголосований. Ми ж не можемо всупереч рішенню Конституційного суду приймати рішення", - заявив Качура.

Нардеп припускає, що законопроект можуть переформатувати та усунути зауваження суду.

"Якщо всі зауваження усунуть, можуть ще раз подати. Однак, я не думаю, що ці уповноважені взагалі потрібні. Адже у нас і так є багато інструментів парламентського контролю, крім уповноважених. Це окремий орган, просто не думаю, що це потрібно. Крім того, це додаткове навантаження для держбюджету", - додав Качура.

Як повідомляло РБК-Україна, КСУ дійшов висновку, що запропоновані законопроектом зміни передбачають введення нового виду парламентського контролю, який може вийти за межі контролю за додержанням конституційних прав і свобод.

Нагадаємо, Рада направила в КСУ закон про розширення парламентського контролю у вересні.