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Рада безпеки ООН тимчасово зняла в КНДР частину санкцій: подробиці

Фото: ООН тимчасово зняв окремі санкції з КНДР (voakorea.com)
Автор: Константин Широкун

Рада Безпеки ООН схвалила винятки із санкцій для Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), які дозволяють імпорт у країну наметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Раніше, 20 липня, комітет ООН з нагляду за санкціями схвалив тимчасове зняття заборони на ввезення п'яти "багатоцільових" наметів у КНДР для надання гуманітарної допомоги цивільному населенню. Таким чином, ООН хоче допомогти Північній Кореї впоратися із посухою та іншими надзвичайними ситуаціями.

За словами представників комітету, звільнення від санкцій діятиме протягом дев'яти місяців. Але залишається незрозумілим, коли товари будуть доставлені до КНДР, оскільки Пхеньян досі має дуже суворий прикордонний контроль через пандемію COVID-19.

Співпраця КНДР та РФ

КНДР відкрито підтримує російську агресію в Україні, а з початку року, за інформацією США, постачала боєприпаси бойовикам "Вагнера". А нещодавно міністр оборони Росії Сергій Шойгу їздив до Пхеньяна - у Білому домі вважають, що таким чином він міг просити про підтримку у вигляді зброї.

За кілька днів з'явилася інформація про те, що РФ планує купити у КНДР партію снарядів, щоби застосовувати їх на війні проти України.

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