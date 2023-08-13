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Совбез ООН временно снял в КНДР часть санкций: подробности

Фото: ООН снял временно отдельные санкции с КНДР (voakorea.com)
Автор: Константин Широкун

Совет Безопасности ООН одобрил исключения из санкций для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые разрешают импорт в страну палаток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Ранее, 20 июля, комитет ООН по надзору за санкциями одобрил временное снятие запрета на ввоз пяти "многоцелевых" палаток в КНДР для оказания гуманитарной помощи гражданскому населению. Таким образом, ООН хочет помочь Северной Корее справиться с засухой и другими чрезвычайными ситуациями.

По словам представителей комитета, освобождение от санкций будет действовать в течение девяти месяцев. Но остается неясным, когда товары будут доставлены в КНДР, поскольку Пхеньян до сих пор имеет очень строгий пограничный контроль из-за пандемии COVID-19.

Сотрудничество КНДР и РФ

КНДР открыто поддерживает российскую агрессию в Украине, а с начала года, согласно информации США, поставляла боеприпасы боевикам "Вагнера". А недавно министр обороны России Сергей Шойгу ездил в Пхеньян - в Белом доме считают, что таким образом он мог просить о поддержке в виде оружия.

Через несколько дней появилась информация о том, что РФ планирует купить у КНДР партию снарядов, чтобы применять их на войне против Украины.

 

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