Рада в 12 раз продовжила воєнний стан і мобілізацію в Україні

Як голосували нардепи

Таким чином, парламентарі підтримали законопроєкти №11434 та №11433, які були сьогодні зареєстровані у парламенті президентом Володимиром Зеленським.

Зокрема, рішення про продовження дії воєнного стану підтримали 339 нардепів.

Фото: голосування у парламенті за продовження дії воєнного стану (t.me/yzheleznyak)

Віддали свої голоси "за" продовження загальної мобілізації 338 народних обранців.

Фото: голосування у парламенті за продовження загальної мобілізації (t.me/yzheleznyak)

Зауважимо, що це вже 12 раз Верховна Рада ухвалює рішення про продовження дії цього правового режиму в країні. Він буде продовжений з 12 серпня ще на 90 днів, а саме до 9 листопада.

Тепер відповідні документи має підписати глава держави.

Що таке воєнний стан

Воєнний стан - це такий особливий правовий режим, який вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

Він передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Варто зауважити, що воєнний стан не дорівнює оголошенню війни. Оскільки останнє, згідно з міжнародним правом, відбувається шляхом звернення до власного народу або уряду держави-супротивника, світової спільноти тощо.

Загальна мобілізація

Загальна мобілізація - це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил, який проводиться одночасно на всій території України. Він стосується всіх органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, органів і сил цивільної оборони України, галузей національної економіки, державних та приватних підприємств, установ і організацій.

Під загальну мобілізацію підпадають громадяни України (переважно чоловіки), які здатні виконувати свій військовий обов’язок. Першочергово новобранці проходять фахову підготовку у навчальних центрах, а згодом їх переміщують до того чи іншого підрозділу для ведення служби.