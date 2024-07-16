Повістки поштою і штрафи. 14 питань до Міноборони щодо мобілізації після 16 липня

Сьогодні останній день, коли військовозобов'язані можуть оновити свої військово-облікові дані, уникнувши покарання. Після чого тих, хто не встиг це зробити або проігнорував вимогу закону, очікують штрафні санкції.

Що змінюється після 16 липня - РБК-Україна дізналося у Міноборони відповіді на головні запитання.

Що зміниться для військовозобов'язаних після 16 липня?

Для тих законослухняних громадян, які оновили свої персональні дані у період з 18.05.2024 по 16.07.2024, нічого не зміниться. Загальна мобілізація продовжить відбуватися у порядку і спосіб, передбачені чинним законодавством.

Натомість для військовозобов’язаних, які не оновили свої персональні дані у вказаний період, передбачена адміністративна відповідальність за частиною третьою статті 210-1 КУ про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) (порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію).

При цьому, притягнення військовозобов’язаного до адміністративної відповідальності жодним чином не звільняє його від виконання військового

обов’язку.

Що чекає та загрожує тим, хто до 16 липня не оновить дані й не встане на облік?

На питання, чи буде їм усім проводитись розсилка повісток на наявні поштові адреси / відкрито проти всіх провадження / всі будуть оголошені у розшук в Міноборони зазначають, що необхідно розрізняти відповідальність тих громадян, хто перебуває на обліку, але не оновив свої персональні дані у 60-денний термін та тих, хто не перебуває на військовому обліку, не став на військовий облік та не оновив свої персональні дані у період з 18.05.2024 по 16.07.2024.

Перші можуть бути притягнуті до відповідальності за частиною третьою статті 210-1 КУпАП (порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію).

Натомість, другі можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за частиною третьою статті 210 КУпАП (порушення правил військового обліку), а у випадку ухилення від військового обліку після попередження керівника ТЦК СП - до кримінальної відповідальності за частиною першою статті 337 Кримінального кодексу України (далі - ККУ), та до адміністративної відповідальності за частиною третьою статті 210-1 КУпАП (порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію). Про суми штрафів РБК-Україна писало тут.

Однак, в Міноборони звертають увагу, що автоматичного притягнення до відповідальності не передбачено.

Що стосується громадян, які порушують правила військового обліку або законодавство про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, ТЦК СП направлятиме письмове повідомлення до органів Національної поліції України щодо їх затримання та доставлення до ТЦК з метою притягнення до відповідальності та забезпечення виконання військового обов’язку.

Повістки, сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, після накладення керівником ТЦК кваліфікованого електронного підпису можуть:

централізовано друкуватися разом з описом вкладення і надсилатися військовозобов’язаним та резервістам засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення;

вручатися військовозобов’язаним та резервістам під час оповіщення.

Визначення обсягу мобілізаційного ресурсу здійснюється на рівні вищих органів військового управління держави, тому не всі, хто виконав вимоги нового закону про мобілізацію щодо оновлення персональних даних підлягатимуть мобілізації, зауважили у відомстві.

Чи може поліція після 16 липня затримати військовозобов'язаного, який не оновив дані? Чи можуть затримувати тих, хто оновив?

Поліцейські зможуть затримувати та доставляти військовозобов’язаних, які не оновили свої персональні дані у період з 18.05.2024 по 16.07.2024, безпосередньо до ТЦК СП із метою притягнення до адміністративної відповідальності, а також щодо забезпечення виконання такими громадянами свого військового обов’язку.

Також поліцейські зможуть затримувати тих військовозобов’язаних, які виконали вимоги щодо оновлення персональних даних відповідно до прикінцевих та перехідних положень ЗУ від 11.04.2024 № 3633-IX, лише у випадку вчинення такими громадянами окремих правопорушень (наприклад, у разі ігнорування повісток ТЦК СП з метою проходження військово-лікарської комісії, відмови від отримання повістки з метою проходження військово-лікарської комісії тощо).

Якщо затримують того, хто не оновив дані, то яка його доля далі: везуть до ТЦК та СП, штрафують чи й те і інше? Що буде з "ухилянтами" після штрафу: мобілізація?

Притягнення громадянина до адміністративної відповідальності за частиною третьою статті 210-1 КУпАП жодним чином не звільняє його від виконання свого військового обов’язку. Тому такі громадяни можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період у загальному порядку.

Хто буде штрафувати "ухилянтів" - поліція, суд, інший варіант? Що йому загрожує, якщо він не сплатить штраф?

Відповідно до статті 235 КУпАП справи про порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про зіпсуття військово-облікових документів чи втрату їх з необережності (статті 210, 210-1, 211 КУпАП (крім правопорушень, вчинених військовозобов’язаними чи резервістами, які перебувають у запасі Служби безпеки України або Служби зовнішньої розвідки України) розглядають ТЦК СП.

Від імені ТЦК розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вони роблять це цілодобово.

При цьому штраф має бути сплачений порушником не пізніше як через 15 днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, крім випадків, передбачених статтями 300-1, 300-2 КУпАП, а в разі оскарження такої постанови - не пізніш як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Відповідно до статті 308 КУпАП у разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною 1 статті 307 цього Кодексу, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується: подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті цього Кодексу та зазначеного у постанові про стягнення штрафу; витрати на облік зазначених правопорушень. При цьому, дії державних виконавців стосовно примусового виконання постанов ТЦК регулюються ЗУ "Про виконавче провадження", який передбачає право державних виконавців, зокрема, накладати арешт на банківські рахунки та майно правопорушників.

Хто та кому будуть розсилати з 16 липня повістки поштою? Чи будуть розсилати їх тим, хто оновив дані?

Надсилання повісток поштою здійснюватимуть ТЦК СП.

Військовозобов’язані, які не оновили свої персональні дані у період з 18.05.2024 по 16.07.2024, в першу чергу, будуть викликатись до ТЦК повістками з метою оновлення персональних даних.

Військовозобов’язані, які виконали вимоги щодо оновлення персональних даних можуть викликатися до ТЦК повістками з метою проходження військово-лікарської комісії.

Повістка поштою буде вважатись врученою, навіть якщо вона була просто вкинута в поштову скриньку, але сам отримувач фактично не брав її до рук і не бачив?

Відповідно до пункту 41 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженогопостановою КМУ від 16.05.2024 № 560 належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до ТЦК СП є:

у разі вручення повістки - особистий підпис про отримання повістки, відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки, а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки; у разі надсилання повістки засобами поштового зв’язку:

день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора; день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК СП під час уточнення своїх облікових даних;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК СП іншої адреси місця проживання.

У який спосіб військовозобов'язані, що вже оновили дані, будуть отримувати так званий виклик на проходження ВЛК? Хто з тих, хто оновив дані, зобов'язаний самостійно піти і пройти її?

Військовозобов’язані, які виконали вимоги щодо оновлення персональних даних відповідно до прикінцевих та перехідних положень ЗУ від 11.04.2024 № 3633-IX, можуть викликатися до ТЦК повістками з метоюпроходження військово-лікарської комісії для визначення придатності для проходження військової служби.

Чи викликатимуть через "Резерв+" на ВЛК?

Через застосунок Резерв+ виклик на ВЛК не передбачено. Міністерство оборони планує запровадити функціонал, який дозволить громадянам самостійно записуватись для проходження військово-лікарської комісії через застосунок, без необхідності відвідувати ВЛК.

Оскільки військово-лікарську комісію під час воєнного стану треба проходити раз на рік, шляхом цифровізації планується спростити та полегшити цей процес для громадян.

Коли запрацює бронювання через "Резерв+"?

Електронне бронювання запрацює найближчим часом. Бронювання працюватиме через "Дію". На першому етапі бронювання працюватиме там для критично важливих підприємств, які забезпечують потреби Сил оборони.

Як працюватиме бронювання на порталі "Дія":

Організація повинна податися на отримання статуту критично важливого до відповідного ЦОВ, відповідність критеріям якого підтверджує організація. Після отримання такого статусу організація отримує свій % співробітників, який має право забронювати. Після цього керівник організації заходить на портал "Дія", де бачить усіх своїх співробітників і обирає кого він бронює. Система перевіряє, чи підприємство є критично важливим, чи працівник офіційно працевлаштований, чи дані працівника є в реєстрі Оберіг. Керівники компаній подають списки військовозобов’язаних на бронювання. І засвідчують заяву електронним підписом. "Дія" надішле сповіщення керівнику про результат розгляду протягом доби. Якщо відповідь позитивна - у працівника оновиться інформація в застосунку Резерв+.

Чи потрібно проходити повторну ВЛК тим, в кого залишається за старими нормами статус "обмежено придатний" і при цьому заброньований?

Відповідно до прикінцевих та перехідних положень ЗУ від 21.03.2024 № 3621-IX громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом (тобто до 04.05.2024) та протягом дев’яти місяців (тобто у строк до 04.02.2025) підлягають повторному медичному огляду з метоювизначення придатності до військової служби.

Виконання вказаного обов’язку не залежить від того чи громадянин перебуває на спеціальному обліку (заброньований), чи має відстрочку від мобілізації тощо.

Хто з військовозобов'язаних зможе виїжджати за кордон після 16 липня і чи достатньо "Резерв+" для виїзду чи потрібні якісь додаткові документи?

Порядок та умови перетину громадянами України державного кордону України під час дії воєнного часу визначено Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою КМУ від 27.01.1995 № 57.

Згідно з правилами, пропуск громадян через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами підрозділу охорони державного кордону. Адміністрація Держприкордонслужби організовує в установленому законодавством порядку здійснення прикордонного контролю та пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів і вантажів, приймає рішення щодо надання відповідно до законодавства дозволу на перетинання особами державного кордону в спрощеному порядку.

З огляду на зазначене, порушене у зверненні питання не належить до повноважень Міністерства оборони України.

Чи буде відстрочка у 2 місяці тим, хто сам прийшов до ТЦК мобілізуватися?

Відповідно до частини третьої статті 23 ЗСУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" для громадян, які самостійно прибули до ТЦК та підлягають направленню на навчання (підготовку) у зв’язку з призовом на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, час явки до ТЦК встановлюється протягом двох місяців з дня проходження військово-лікарської комісії.

Оскільки в даній нормі вживається словосполучення "протягом двох місяців з дня проходження ВЛК", а не словосполучення "через два місяці з дня проходження ВЛК", військовозобов’язаний повинен з’явитися до ТЦК саме у строки, які визначені у відповідній повістці, але при цьому, такий строк не може бути більшим за період двох місяців від дня проходження ВЛК. Тому в даному випадку мова про певну відстрочку від призову не йде.

Базова військова підготовка у вишах розпочнеться вже з цього навчального року?

Базова загальновійськова підготовка, визначена статтею 10-1 ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу", розпочинається з 01.09.2025 для громадян: