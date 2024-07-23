Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
Президент Володимир Зеленський вніс законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації в Україні до середини листопада
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду.
Мова йде про законопроєкти:
- №11434 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації";
- №11433 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні".
"Зараз Комітет і сьогодні ж Рада їх затвердить на засіданні", - написав народний депутат Ярослав Железняк.
Також він додав, що воєнний стан та мобілізацію продовжать на 90 днів: з 12 серпня до середини листопада 2024.
Комітет підтримав укази
Комітет з питань оборони підтримав укази президента на затвердження Радою:
- про продовження дії воєнного стану;
- про продовження загальної мобілізації.
"Далі потрібно 226+ голосів Ради сьогодні і підпис президента", - додав Железяняк.
Воєнний стан і мобілізація
В перший день повномасштабного вторгнення Україна ввела воєнний стан по всій країні. Також була оголошена загальна мобілізація.
Воєнний стан - це особливий правовий режим, який надає органам влади та військовим ширші повноваження для захисту країни від агресора. Мобілізація спрямована на набір до Сил оборони громадян, які підлягають військовій службі.
У травні 2024 року воєнний стан та мобілізацію продовжили на 90 днів - до 11 серпня 2024 року.
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