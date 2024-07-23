Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент Володимир Зеленський вніс законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації в Україні до середини листопада

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду .

Мова йде про законопроєкти:

№11434 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації";

№11433 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні".

"Зараз Комітет і сьогодні ж Рада їх затвердить на засіданні", - написав народний депутат Ярослав Железняк.

Також він додав, що воєнний стан та мобілізацію продовжать на 90 днів: з 12 серпня до середини листопада 2024.

Комітет підтримав укази

Комітет з питань оборони підтримав укази президента на затвердження Радою:

про продовження дії воєнного стану;

про продовження загальної мобілізації.

"Далі потрібно 226+ голосів Ради сьогодні і підпис президента", - додав Железяняк.

Воєнний стан і мобілізація

В перший день повномасштабного вторгнення Україна ввела воєнний стан по всій країні. Також була оголошена загальна мобілізація.

Воєнний стан - це особливий правовий режим, який надає органам влади та військовим ширші повноваження для захисту країни від агресора. Мобілізація спрямована на набір до Сил оборони громадян, які підлягають військовій службі.

У травні 2024 року воєнний стан та мобілізацію продовжили на 90 днів - до 11 серпня 2024 року.