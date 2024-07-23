Рада в 12 раз продлила военное положение и мобилизацию в Украине

Как голосовали нардепы

Таким образом, парламентарии поддержали законопроекты №11434 и №11433, которые были сегодня зарегистрированы в парламенте президентом Владимиром Зеленским.

В частности, решение о продолжении действия военного положения поддержали 339 нардепов.

Фото: голосование в парламенте за продление действия военного положения (t.me/yzheleznyak)

Отдали свои голоса "за" продление всеобщей мобилизации 338 народных избранников.

Фото: голосование в парламенте за продление всеобщей мобилизации (t.me/yzheleznyak)

Отметим, что это уже 12-й раз Верховная Рада принимает решение о продлении действия этого правового режима в стране. Он будет продлен с 12 августа еще на 90 дней, а именно до 9 ноября.

Теперь соответствующие документы должен подписать глава государства.

Что такое военное положение

Военное положение - это такой особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

Он предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы, отражения вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, устранения угрозы опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности, а также временное, ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина и прав и законных интересов юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений.

Следует заметить, что военное положение не равно объявлению войны. Поскольку последнее, согласно международному праву, происходит путем обращения к собственному народу или правительству государства-противника, мирового сообщества и т.д.

Общая мобилизация

Общая мобилизация - это оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил, который проводится одновременно на всей территории Украины. Он касается всех органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, Вооруженных сил Украины, других военных формирований, органов и сил гражданской обороны Украины, отраслей национальной экономики, государственных и частных предприятий, учреждений и организаций.

Под общую мобилизацию подпадают граждане Украины (преимущественно мужчины), способные выполнять свой воинский долг. Первоочередно новобранцы проходят профессиональную подготовку в учебных центрах, а затем их перемещают в то или иное подразделение для ведения службы.