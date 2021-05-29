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Рада 1 июня должна ввести политические санкции против Беларуси, - Рудык

Автор: РБК-Украина

Верховная рада должна ввести политические санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко. А правительство - снять с государства в экономическую зависимость от Беларуси, лишив Лукашенко каких-либо рычагов давления на Украину.

Об этом заявила лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык в эфире "Украина 24".

Она подчеркнула, что необходимым шагом для Украины сегодня должна стать жесткая реакция на события в Беларуси и четкая позиция относительно действий Лукашенко. Поэтому 1 июня украинский парламент должен поддержать постановление фракции "Голос" о введении санкций против Лукашенко.

"Почти весь мир уже осудил режим Лукашенко, признав его террористом, который идет по стопам Путина. Украина также должна публично заявить о своей позиции. Поэтому депутаты фракции "Голос" выступили подписантами соответствующего постановления. И уже в этот вторник Верховная рада сможет проголосовать за введение санкций против Лукашенко", - заявила Рудык.

По ее словам, постановление парламента будет предусматривать введение только политических санкций против Лукашенко. Украина должна ввести и жесткие персональные санкции против его окружения и всех, кто был причастен к задержанию самолета в Минске, отмечает Рудык.

Кроме того, Украина как государство должно ввести экономические санкции против Беларуси, но к этому правительству следует взвешенно подготовиться.

"Существующий товарооборот с сумасбродным режимом - остается риском для Украины. Ведь нам неизвестно, что дальше взбредет Лукашенко в голову или какие у него договоренности с Путиным. Пока государство является экономически зависимым от Беларуси, он имеет рычаги давления на Украину. Поэтому мы должны срочно высказать свою позицию", - добавила депутат.

Рудык также подытожила, что сегодня Украина должна осуществить все возможные действия для последовательного противодействия режиму Лукашенко:

  • Осуждение действий Лукашенко на уровне руководства государства и требование освободить захваченного журналиста Протасевича и его девушки;
  • Введение персональных санкций против Лукашенко и его окружения и причастных к подготовке захвата самолета в Минске;
  • Публичная поддержка демократической оппозиции Беларуси украинскими властями.

В частности, по мнению Рудык, украинская власть в первую очередь должна публично осудить действия Лукашенко и поддержать демократическую оппозицию Беларуси.

Напомним, санкции против Беларуси также готовят в Европейском союзе. Новые европейские санкции могут ударить по экспорту белорусского калия и транзиту газа.

Как известно, санкции против Беларуси начали готовить после того, как белорусский режим принудительно посадил самолет Ryanair. Самолет, летевший из Греции в Литву, посадили в Минске, чтобы задержать оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

После этого Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, а также запретила белорусским самолетам летать через украинское воздушное пространство.

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