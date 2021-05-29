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США приостанавливают авиасообщение с Беларусью и готовят санкции

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Вашингтон, Суббота 29 мая 2021 07:04
США приостанавливают авиасообщение с Беларусью и готовят санкции Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты приостановят действие соглашения об авиасообщении с Беларусью и разрабатывают адресные санкции против ключевых представителей властей. Кроме того, будут возвращены ранее снятые санкции с девяти крупных белорусских предприятий.

Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Введение новых санкций и возвращение санкций против белорусских предприятий намечено на 3 июня.

"Соединенные Штаты в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами и союзниками разрабатывают список адресных санкций против ключевых членов режима Лукашенко, связанных с продолжающимися нарушениями прав человека и коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая", - заявила Псаки.

Напомним, санкции против Беларуси также готовят в Европейском союзе. Новые европейские санкции могут ударить по экспорту белорусского калия и транзиту газа.

Как известно, санкции против Беларуси начали готовить после того, как белорусский режим принудительно посадил самолет Ryanair. Самолет, летевший из Греции в Литву, посадили в Минске, чтобы задержать оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

После этого Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, а также запретила белорусским самолетам летать через украинское воздушное пространство.

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