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Работы по поднятию танкера Delfi продолжаются, - Криклий

Одесса, Среда 09 сентября 2020 12:47
Работы по поднятию танкера Delfi продолжаются, - Криклий
Фото: танкер Delfi (t.me/vladyslavkryklii)
Автор: Игорь Литвиненко

В Одессе продолжаются работы по поднятию и эвакуации танкера Delfi. Работы проходят по графику, учитывая корректировки на погодные условия.

Об этом в Telegram заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, сейчас проводится генеральная откатка забортной воды, после чего пройдет проверка водотечности и ее устранения, в случае наличия.

"Измена отменяется. Работы по поднятию и отбуксировать танкера Delfi продолжаются. Указанные мероприятия выполняются для безопасного дальнейшего перемещения судна на определенный участок", - написал Криклий.

Министр добавил, что в скором времени должны быть результаты работ.

Ранее РБК-Украина писало, что в Одессе из-за штормового предупреждения вновь приостановили работы по подъему танкера Delfi. Ожидалось, что работы будут остановлены на несколько дней.

Напомним, 6 сентября на пляже в Одессе начался финальный этап операции по поднятию затонувшего танкера Delfi.

Также сообщалось, что в Одессе суд наложил арест на танкер Delfi, частично удовлетворив ходатайство Администрации морских портов.

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