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Роботи з підняття танкера Delfi тривають, - Криклій

Одеса, Середа 09 вересня 2020 12:47
Роботи з підняття танкера Delfi тривають, - Криклій
Фото: танкер Delfi (t.me/vladyslavkryklii)
Автор: Игорь Литвиненко

В Одесі тривають роботи з підняття і евакуації танкера Delfi. Роботи проходять за графіком, враховуючи коригування на погодні умови.

Про це в Telegram заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, зараз проводиться генеральна відкатка забортної води, після чого пройде перевірка водотечности та її усунення, у разі наявності.

"Зрада скасовується. Роботи з підняття і відбуксирувати танкера Delfi тривають. Зазначені заходи виконуються для подальшого безпечного переміщення судна на певний ділянку", - написав Криклій.

Міністр додав, що незабаром мають бути результати робіт.

Раніше РБК-Україна писало, що в Одесі через штормове попередження знову призупинили роботи з підйому танкера Delfi. Очікувалося, що роботи будуть зупинені на кілька днів.

Нагадаємо, 6 вересня на пляжі в Одесі розпочався фінальний етап операції з підняття затонулого танкера Delfi.

Також повідомлялося, що в Одесі суд наклав арешт на танкер Delfi, частково задовольнивши клопотання Адміністрації морських портів.

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