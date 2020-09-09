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В Одессе из-за погоды отложили еще на несколько дней подъем танкера Delfi

Одесса, Среда 09 сентября 2020 05:10
В Одессе из-за погоды отложили еще на несколько дней подъем танкера Delfi
Фото: танкер (dumskaya.net)
Автор: Инна Собора

Штормовое предупреждение об усилении северного ветра опять приостановило операцию по подъему танкера Delfi. Ожидается, что работы приостановлены на несколько дней.

Об этом пишет "Думская".

По прогнозу, завтра порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду, что небезопасно для операции. Будет шторм.

Для сложных судоподъемных и буксировочных работ требуется спокойная штилевая погода.

Тем не менее, во вторник танкер продолжили облегчать - убирали оборудование с палубы. Рабочие с "газорезами" удаляли трубы, лестницы и другие агрегаты. Как только погода позволит, подъем танкера продолжат.

По замыслу инженеров, сначала из танков левого борта откачают воду, а с правого борта жестко закрепят лихтер (несамоходную баржу ДП), который будет играть роль понтона. Плавкран "Атлас-4" также будет выступать понтоном, его закрепят с левого борта. После откачки воды танкер всплывет и всю конструкцию, состоящую из трех единиц (ДП, "Атлас-4" и "Делфи") буксиры потянут в порт Черноморск.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что 6 сентября на пляже в Одессе начался финальный этап операции по поднятию и отбуксировке затонувшего танкера Delfi.

Однако 6 сентября танкер Delfi поднять так и не удалось.

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