В Одессе начинается финальная стадия поднятия танкера Delfi

Криклий объявил о полной готовности к завершающей операции
На пляже в Одессе начинается финальный этап операции по поднятию и отбуксировке затонувшего танкера Delfi. Все испытания завершены, экологическое состояние - в норме.
Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram-канале.
Как отметил министр, завершающая операция включает следующее:
Напомним, работы по подъему затонувшего танкера Delfi в Одессе могут отсрочить из-за сезона штормов; точную дату завершения работ в Министерстве инфраструктуры не называют. Сначала танкер Delfi планировали отбуксировать с одесского пляжа "Дельфин" до 24 августа.
Также сообщалось, что на борту танкера Delfi огромная пробоина, на ее исследование уйдет неделя.