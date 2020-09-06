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В Одессе начинается финальная стадия поднятия танкера Delfi

Одесса, Воскресенье 06 сентября 2020 12:30
В Одессе начинается финальная стадия поднятия танкера Delfi
Фото: танкер Delfi (t.me/vladyslavkryklii)
Автор: Александр Белоус

Криклий объявил о полной готовности к завершающей операции

На пляже в Одессе начинается финальный этап операции по поднятию и отбуксировке затонувшего танкера Delfi. Все испытания завершены, экологическое состояние - в норме.

Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram-канале.

Как отметил министр, завершающая операция включает следующее:

  • откачка воды из танков, куда она была подана специально для обеспечения устойчивого положения на грунте (были высокие волны и ветер на днях);
  • испытания водоточности;
  • перемещение на глубину;
  • заведение тросов и устройств для обвязки танкера между баржей ДМ и плавкраном "Атлас-4";
  • подтверждение возможности перехода из акватории и собственно переход.

Напомним, работы по подъему затонувшего танкера Delfi в Одессе могут отсрочить из-за сезона штормов; точную дату завершения работ в Министерстве инфраструктуры не называют. Сначала танкер Delfi планировали отбуксировать с одесского пляжа "Дельфин" до 24 августа.

Также сообщалось, что на борту танкера Delfi огромная пробоина, на ее исследование уйдет неделя.

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