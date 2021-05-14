Работу ВСК смогут продлевать на неопределенный срок: комитет Рады поддержал закон

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам регламента.

Документ предлагает изменения в регламент ВР и закон о ВСК. На данный же момент регламент определяет, что срок полномочий временной специальной комиссии не может превышать одного года со дня ее создания.

"Члены комитета рекомендовали ВРУ включить законопроект № 5335 в повестку дня пятой сессии и по результатам рассмотрения в первом чтении принять этот законопроект за основу", - сказано в сообщении.