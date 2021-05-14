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Работу ВСК смогут продлевать на неопределенный срок: комитет Рады поддержал закон

Автор: Юлия Струк

Работу временных специальных и временных следственных комиссий (ВСК) парламента хотят разрешить продлевать на неопределенный срок. Верховной раде рекомендуют одобрить соответствующий законопроект №5335.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам регламента.

Документ предлагает изменения в регламент ВР и закон о ВСК. На данный же момент регламент определяет, что срок полномочий временной специальной комиссии не может превышать одного года со дня ее создания.

"Члены комитета рекомендовали ВРУ включить законопроект № 5335 в повестку дня пятой сессии и по результатам рассмотрения в первом чтении принять этот законопроект за основу", - сказано в сообщении.

Напомним, в Раде может появиться новая Временная следственная комиссия, ее создание поддержал комитет по вопросам регламента. ВСК будет расследовать действия политиков и чиновников против Украины. В комитете по вопросам нацбезопасности уточняли, что "вагнеровцы будут первый кейсом" деятельности этой комиссии.

Как писало РБК-Украина, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что комиссия будет в частности расследовать историю с "вагнеровцами" и записи переговоров между Виктором Медведчуком и Владиславом Сурковым, которые якобы имели место в 2014 году.

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