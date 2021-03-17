Расследование действий политиков против Украины: комитет Рады поддержал создание ВСК

В Верховной раде может появиться новая Временная следственная комиссия , ее создание поддержал комитет по вопросам регламента. ВСК будет расследовать действия политиков и чиновников против Украины.

В комментариях она уточнила, что "вагнеровцы будут первый кейсом" деятельности этой комиссии.

"Регламентный комитет только поддержал создание ВСК, которая будет расследовать действия чиновников и политиков против Украины", - написала парламентарий.

Напомним, проект постановления о создании ВСК, которая займется расследованием возможных противоправных действий представителей госвласти, способствовавших нарушению госсуверенитета и территориальной целостности, в Раду внесли 15 марта.

Согласно проекту, главой ВСК станет Марьяна Безуглая, а ее заместителем - Нестор Шуфрич.

Как писало РБК-Украина, ранее глава фракции СН Давид Арахамия анонсировал, что комиссия будет в частности расследовать историю с "вагнеровцами" и записи переговоров между Виктором Медведчуком и Владиславом Сурковым, которые якобы имели место в 2014 году.

Так, в начале марта и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев анонсировал, что результаты дела о срыве операции по "вагнеровцам" будут в ближайшее время. Дело активно расследуется.

Стоит отметить, что в начале октября регламентный комитет Рады поддержал создание временной следственной комиссии по ситуации с наемниками частной военной компании "Вагнера" в Беларуси. Однако комиссию тогда не создали.