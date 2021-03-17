ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Расследование действий политиков против Украины: комитет Рады поддержал создание ВСК

Новина українською → Украина, Среда 17 марта 2021 16:46
Расследование действий политиков против Украины: комитет Рады поддержал создание ВСК Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Верховной раде может появиться новая Временная следственная комиссия, ее создание поддержал комитет по вопросам регламента. ВСК будет расследовать действия политиков и чиновников против Украины.

Об этом сообщила замглавы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в своем Facebook.

"Регламентный комитет только поддержал создание ВСК, которая будет расследовать действия чиновников и политиков против Украины", - написала парламентарий.

В комментариях она уточнила, что "вагнеровцы будут первый кейсом" деятельности этой комиссии.

Напомним, проект постановления о создании ВСК, которая займется расследованием возможных противоправных действий представителей госвласти, способствовавших нарушению госсуверенитета и территориальной целостности, в Раду внесли 15 марта.

Согласно проекту, главой ВСК станет Марьяна Безуглая, а ее заместителем - Нестор Шуфрич.

Как писало РБК-Украина, ранее глава фракции СН Давид Арахамия анонсировал, что комиссия будет в частности расследовать историю с "вагнеровцами" и записи переговоров между Виктором Медведчуком и Владиславом Сурковым, которые якобы имели место в 2014 году.

Так, в начале марта и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев анонсировал, что результаты дела о срыве операции по "вагнеровцам" будут в ближайшее время. Дело активно расследуется.

Стоит отметить, что в начале октября регламентный комитет Рады поддержал создание временной следственной комиссии по ситуации с наемниками частной военной компании "Вагнера" в Беларуси. Однако комиссию тогда не создали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика ВСК Верховная Рада
NEWS
COVID-паспорт. Как будет работать зеленый сертификат ЕС: предложения Еврокомиссии
COVID-паспорт. Как будет работать зеленый сертификат ЕС: предложения Еврокомиссии
DAILY
Руководитель САП Максим Грищук: Я думаю, что в деле ПриватБанка была утечка
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Руководитель САП Максим Грищук: Я думаю, что в деле ПриватБанка была утечка